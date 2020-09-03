شكرا لقرائتكم خبر عن الكوريتان في حالة تأهب قصوى مع اقتراب إعصار قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطرت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس الأول الثلاثاء، إلى وقف الرحلات الجوية، وأصدرت وجارتها الشمالية تحذيرات من هبوب عواصف، وسقوط أمطار غزيرة، فيما يشق الإعصار«مايساك» الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ سنوات طريقه نحو شبه الجزيرة خلال الساعات المقبلة..
وألغيت أكثر من 300 رحلة جوية محلية، فيما يقترب الإعصار من جزيرة جوجو السياحية في جنوب البلاد، يرافقه رياح تصل سرعتها إلى 162 كلم في الساعة. وأوضح رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونج سيه كيون، أنّه يتوقع أن يكون الإعصار بقوة الإعصار «مايمي» الذي ضرب البلاد في 2003، وأسفر عن مقتل 131 شخصاً.
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