«إقامة دبي» تعيد تشغيل البوابات الذكية في المبنى 3 بالمطار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إعادة تشغيل البوابات الذكية من جديد في مطار دبي الدولي لجميع المسافرين المغادرين في المبنى 3، باستخدام جواز السفر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة للجميع.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عودة تقديم خدمة إنهاء إجراءات مغادرة الدولة عبر البوابات الذكية يعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات السفر؛ حيث تعد البوابات وسيلة آمنة للمسافرين في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد- 19»، مما يسهم في تعزيز ثقة المسافرين بالإمارة؛ حيث إن مثل هذه الإجراءات تشكل مظلة أمان بالنسبة لهم، موضحاً أن البوابات الذكية منذ افتتاحها أسهمت بشكل كبير وملحوظ في مرور المسافرين وتخليص إجراءات سفرهم في ثوان معدودة.

وأضاف: «إن إقامة دبي، مستمرة في خدمات متميزة للمسافرين عبر مطارات دبي وفق إجراءات احترازية وأمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين من حيث سرعة إنجاز إجراءات المسافرين»، مبيناً أن ما تشهده مطارات دبي منذ عودة حركة الطيران من ازدياد في عدد المسافرين، يبشر بمرحلة جديدة من النشاط السياحي، ويؤكد البنية التحتية السياحية لدبي والدعم الحكومي المتواصل، لاسيما أن مطارات دبي، تبوأت أعلى المراتب بالمقارنة مع مختلف المطارات العالمية، وذلك لما تقدمه من خدمات تستقطب أحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق المتميزة بهدف تعزيز تجربة المسافرين الذكية.

وأعرب المري، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة تحديات الجائحة، وكذلك الجهود التي يبذلها موظفو الصفوف الأمامية الذين يعملون في خط الدفاع الأول ويبذلون كل ما لديهم من جهد في سبيل توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين.