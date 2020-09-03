البرلمان الكويتي يصوت على سحب الثقة من وزير الداخلية الخميس المقبل

قدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي طلباً لسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح،للمرة الثانية خلال أسبوعين،على خلفية استجوابه من النائب محمد هايف المطيري، والذي استمرت مناقشته حتى قرب فجر أمس الأربعاء، وسيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس المقبل الموافق 10 الجاري، فيما أعلن عدد كبير من النواب تجديدهم الثقة بالوزير.

تكون الاستجواب من محورين: الأول هو انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون، ويتعلق الثاني بالتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.

ورفض المجلس عرض التسجيلات المسربة. وقال رئيسه مرزوق الغانم «نحن في قاعة عبد الله السالم لسنا بصدد عرض ما عرضته حسابات مشبوهة، والأهم أن الموضوع معروض على النيابة العامة، ولا نعلم هل المطلوب عرضه مقاطع مختزلة أو ناقصة أم ماذا؟».

وقال الصالح في مرافعته إن كل المواضيع التي ذكرها المستجوب ذكرت في الاستجواب السابق قبل أسبوعين وإن كنت اتفق معه في المواقف الشرعية وحرمة التنصت لكن اختلف معه في الفقرة التي يقول فيها إنني علمت بالمخالفة وتسترت على الجناة وقمت بمكافأتهم، وهذا الكلام مخالف للحقيقة. وأضاف:«المستجوب يقول إنني لم أخطر السلطات المعنية وتسترت على من ورد ذكرهم واستلمت التحريات المتعلقة عن الصندوق الماليزي والموضوع منظور في النيابة، أما التسريبات فشاهدتها يوم الأربعاء 19 أغسطس/آب الماضي عبر وسائل التواصل وكنت شفافاً مع الناس واتخذت قراراً بإجراء تحقيق عاجل على أن يسلم خلال 48 ساعة وبالفعل اجتمعت اللجنة وقدمت تقريرها وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة بكل أطرافها. وتابع: «أصدرت قرارات بوقف عدد من الضباط عن العمل فكيف أكون تسترت وأنا من أحالهم إلى النيابة وأوقفتهم عن العمل».

وأكد الصالح: «اتخذنا الإجراءات القانونية حيال تسجيلات الصندوق الماليزي التي كان يقصدها الوزير الحريص في القاعة لأنه لم يكن أحد يعلم عن تسريبات التنصت حينها، وقبلت استقالة مدير أمن الدولة بناء على قانون قوة الشرطة والترقية هي وفق القانون وغصب علينا وليست مزاجية لأن القانون يقول يرقى إلى الرتبة التي تليها، والتقاعد والاستقالة لن تعفيانه من المساءلة، ولكن علينا التوقف عند حديث نائب الأمير فأنا واثق بأنكم جميعاً مدركون أن نائب الأمير يتابع الأمر، ولم نتستر على أحد إطلاقا، فالموضوع في عهدة النيابة». واستغرب الصالح: «لأنني اتخذت إجراءات إصلاحية يتم استجوابي وإتلاف البيانات تم في 2018 وتم تشكيل لجنة تحقيق في ذلك الوقت، وانتهت دون إدانة للضابط واكتفى الوكيل المعني بقرار نقله خارج القطاع وشكلت لجنة في تاريخ 10 يونيو/حزيران الماضي ولما شكلت لجنة تحقيق جاءني الاستجواب».