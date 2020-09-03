تكريـم الطالبـة المتفوقـة «بائعـة الأحذيـة»

كَرّم د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس، الطالبة آية طه حسين، التي تعمل بدلاً من والدها المريض في بيع الأحذية. وشغلت آية «مواقع التواصل»، خلال الأيام الماضية، نظراً لتفوقها العلمي، وحصولها على مجموع 99،5% في القسم العلمي بالثانوية العامة، والتحاقها للدراسة بكلية الطب.

استقبل صبحي الطالبة بمكتبه، وهنأها على تفوقها العلمي، والقيام بواجباتها الدراسية والمنزلية، على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تكريم المتفوقين من الشباب في المجالات المختلفة، الذين حققوا تفوقهم في ظل ظروف استثنائية، ليصبحوا بذلك قدوة لغيرهم من الشباب.

وأهدى الوزير الطالبة، درع الوزارة، تكريماً لها مع منحها مكافأة مالية. وقال في تصريح له إن «الطالبة آية نموذج وقدوة للشباب في تحدياتهم الحياتية، وعلى الشباب مواجهة التحديات والظروف والعمل على تحقيق المرجو والاقتداء بهما».

وأبدت الطالبة سعادتها الغامرة بتكريم الوزير، مؤكدة أن الظروف التي مرت بها، كانت الحافز والدافع لها، لاستكمال مسيرتها نحو التفوق العلمي، حيث كانت تساعد والدتها في بيع الأحذية لإعانتها على أعباء الحياة.