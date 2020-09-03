مصـر: إحالـة أوراق خمسـة مـن عناصـر الإخـوان إلـى المفتـي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، أمس الأربعاء، أوراق خمسة أعضاء في خلية إرهابية، مكونة من 13 فرداً، إلى المفتي، بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، بمركزي أبو كبير وفاقوس، والانضمام لخلية إرهابية، لإبداء الرأي الشرعي، فيما لقي 7 مطلوبين أمنيين، شديدي الخطورة، مصرعهم، أمس، وأصيب ضابط، في اشتباكين مسلحين مع قوات الأمن، في محافظة أسوان.

وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبرللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة في عام 2016 أحالت الخلية الإرهابية إلى المحاكمة. وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بإطلاق النيران على عدد من رجال الشرطة، وقتل بعضهم، والشروع في قتل آخرين، وسرقة بندقيتي خرطوش، وارتكاب أعمال عنف وتخريب المنشآت العامة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأفادت الوزارة في بيان لها أمس ، بأن قوات الأمن استهدفت تشكيلاً من العناصر الإجرامية المُسلّحة شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة إدفو، والذين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي تعاملت معهم بالمثل، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وإصابة أحد الضباط بطلق ناري بالذراع اليمنى، وبالساق اليسرى.

وأضاف البيان أنه تم العثور على 7 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة، بالإضافة إلى 40 كجم من المواد المخدرة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.