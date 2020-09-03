اجتماع عربي يبحث اليوم دعم لبنان بعد كارثة المرفأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، بيروت: ”الخليج 365”

يعقد وزراء عرب، اليوم الخميس، اجتماعاً لبحث دعم لبنان لمواجهة تحديات ما بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما قال رئيس الحكومة المكلف إنه يتجه إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تستعيد الثقة الشعبية والدولية، وحثت مراجع دينية على حكومة وطنية متجانسة وإنقاذية غير حزبية.

وأعلنت هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ، عقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء، اليوم الخميس، عبر «الفيديو كونفرنس».

وأكدت أن المجلس سيبحث عدداً من الإجراءات الهامة لدعم لبنان للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.

من جهة اخرى، أجرى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب الاستشارات النيابية غير الملزمة، واستمزج آراء رؤساء وكتل نيابية ونواب مستقلين حول شكل حكومته العتيدة. وأجمعت المواقف على ضرورة الإسراع في التأليف والمباشرة بالإصلاح، وأوله ملف الكهرباء. والبعض أرادها حكومة مصغرة تضم اختصاصيين مستقلين للنهوض بالبلد واستعادة ثقة المجتمعين اللبناني والدولي، وطالب آخرون بأن تكون حكومة فاعلة منتجة متماسكة وتدرك الواقع السياسي.

وأعلن أديب بعد انتهاء الاستشارات، أن «الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي»، مؤكداً أولوية السلم الأهلي ومعالجة المشكلات الداهمة والأزمة الاقتصادية والصحية وكارثة المرفأ والإصلاحات البنيوية».

و نقلت أوساط أديب، انه يأمل في تشكيل حكومة تشبهه، مشدداً على أن لا طموحات سياسية شخصية لديه، وانه لا يريد أن يصبح زعيماً أو نائباً، مشيراً إلى أن همّه الوحيد هو أن يساهم مع وزراء حكومته والمخلصين في ​تحقيق​ الإنقاذ، ولا شيء آخر.

وقال الرئيس عون في تصريح امس الأربعاء: لمسنا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداداً لتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه العمل من اجل تطبيق الإصلاحات، ومتابعة ​مسيرة​ ​مكافحة الفساد​ . ولفت إلى أن اندفاعة ماكرون تجاه لبنان، يجب أن يقابلها عزم لبناني صريح على مساعدة أنفسنا، وتشكيل ​حكومة​ قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن، للبدء باتخاذ خطوات إصلاحية فورية تسهم في إطلاق عملية إنقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له.

واطلع ​الرئيس عون،​ من السفير الالماني​ ووفد من شركة «سيمنز»، على قرار الشركة مساعدة ​لبنان​ في تحسين قدرة معملي ​الزهراني،​ و​دير عمار​، وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 10 ميجاوات، الأمر الذي يحسن التغذية الكهربائية في البلاد،.

الى جانب ذلك، وصل الى بيروت، مساء امس الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون ‏الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في زيارة تستمر حتى بعد غد السبت‎‎.‎

وعلى المستوى الرسمي، سيستهلّ شينكر جولته بزيارة صباحية للرئيس عون غداً، ثم يزور الرئيس بري، ولم ‏يعرف ما إذا كان برنامجه يشمل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، أو الرئيس المكلف ‏مصطفى أديب.

وكان شينكر رأى في حديث إعلامي، امس الأربعاء، أن كارثة مرفأ ​بيروت​ هي نتاج عقود من إهمال الحكومات اللبنانية مصالح ​الشعب اللبناني​، وأنها بمثابة صرخة يقظة تتطلب تغييراً جدياً، وقال إن على ​الحكومة اللبنانية​ أن تؤمن بالإصلاح، هناك حاجة لحكومة تهتم بشعبها، وطلباته، حكومة مسؤولة وشفافة وتقوم بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وعما إذا كان سمع باسم ​مصطفى أديب​ رئيس الوزراء المكلف، قال شينكر: لا تهمنا الشخصية، تهمنا المبادئ والشفافية والمحاسبة، موضحاً أن «​حزب الله​» شارك في حكومات عدة، وهو مثل الكثير من القوى السياسية في لبنان ليس مهتماً بالإصلاح. إنه يفضل الوضع الراهن.داعياً كل الحكومات المستقبلية في لبنان لتبني الحياد.

وفي المواقف دعا المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم لرئاسة البطريرك بشارة الراعي، امس الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف إلى الإسراع في تأليف حكومة إنقاذية بعيدة عن الانتماءات الحزبية والسياسية مع ضرورة منحها صلاحيات استثنائية لازمة لتتمكن من القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد والنهوض الاقتصادي.

وأكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمام وفد نقابة الصحافة اللبنانية ، امس الأربعاء، أن تسمية أديب لتشكيل حكومة هو فرصة وطنية للنهوض بلبنان الذي هو في وضع صعب للغاية، ويتطلب مساعدة الجميع، والتعاون معه لإنجاح مهمته، مشدداً علىتشكيل حكومة وطنية متجانسة في اسرع وقت ممكن، للقيام بالإصلاحات المطلوبة ولتحقيق مطالب الناس، وهذا ما يتمناه كل لبناني.