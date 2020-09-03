شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات توقيف وجاهية بحق 4 ضباط في مرفأ بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، أمس الأربعاء، مسؤول المخابرات في المرفأ العميد انطوان سلوم، والرائد في أمن الدولة جوزف النداف، والرائد في الأمن العام شربل فواز، والرائد في الأمن العام داوود فياض، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرات توقيف وجاهية بحق 4 ضباط في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.