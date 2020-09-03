شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة المشيشي تؤدي اليمين.. وسعيّد يتهم أطرافاً بالخيانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى، أمس الأربعاء، أعضاء الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، التي صادق عليها البرلمان، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، فيما يحتضن قصر قرطاج، اليوم الخميس، مراسم التسليم والتسلم بين حكومة تصريف الأعمال وحكومة المشيشي، في حين رحب الاتحاد الأوروبي بالحكومة الجديدة، معبراً عن أمله في أن يضمن هذا التطور الاستقرار السياسي الذي تحتاج إليه تونس .وجه سعيّد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية انتقادات لاذعة لبعض الأطراف السياسية من دون أن يسميها، متهماً إياها ب«الخيانة ومحاولة التحايل على الدستور».وقال سعيّد: «من يعتقد أنه فوق القانون، فهو واهم»، مضيفاً: «لن أتسامح مع من افترى وكذب وادعى».وتابع: «أعلم الصفقات التي تم إبرامها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه عن كل ما حدث في الأشهر الماضية. سيأتي اليوم لأتحدث بكل صراحة عن الخيانات والاندساسات والغدر والوعود الكاذبة».وأضاف سعيّد: «لن أتراجع عمّا عاهدت الشعب عليه. احترمت كل قواعد المشاورات، وفضلتها كتابية حتى تكون حجة على هؤلاء الذين احترفوا الكذب والافتراء».وتمنى سعيّد للحكومة «النجاح والوفاء بالعهد، وأن نقف جبهة واحدة؛ لمجابهة الكثيرين من الخونة».وكان البرلمان التونسي قد منح، فجر أمس ، الثقة للحكومة المقترحة من قبل المشيشي؛ بعد أن صوّت لمصلحتها 134 نائباً من أصل 217، مقابل رفض 67 نائباً لها.وجاءت مصادقة البرلمان على حكومة المشيشي، بعد تصويت 6 كتل نيابية من أصل 9 لمصلحتها، إلى جانب عدد من النواب المستقلين.



إيقاف نزيف المالية العمومية



وفي أول تصريح له عقب منح حكومته الثقة ، أكد المشيشي أن «إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية هي من أولويات الحكومة».

وشدد المشيشي كذلك على أن حكومته «ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها؛ عبر تفعيل الخطط والآليات، لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات».

كما دعا التونسيين إلى «الهدوء وفسح المجال لإيجاد متنفس»، بعيداً عن «الاتهامات الباطلة والأخبار المؤججة للتوتر» والتي اعتبر أنها أصبحت «مملة»، حسب تعبيره.



أوروبا تأمل في الاستقرار السياسي

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من جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي بالحكومة التونسية الجديدة، معبراً عن أمله في أن يضمن هذا التطور الاستقرار السياسي الذي تحتاج إليه تونس؛ لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت؛ بسبب جائحة كورونا .

وأوضحت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في بيان لها، أن الاتحاد الأوروبي يود أن يستذكر شراكته المميزة مع تونس، ويكرر استعداده للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة لتونس.



خمسة نواب من المتهمين باستغلال النفوذ



على صعيد آخر، أعلن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، محمد عبّو، أنه تم تقديم شكاية إلى النيابة ضد حركة «النهضة الإخوانية»، بتهمة تبييض الأموال، وللتحقيق في مصادر تمويلها الغامضة والمشبوهة، كما تم الكشف عن استغلال 5 نواب لنفوذهم.

وقال عبّو، في مؤتمر صحفي أمس، إن حركة النهضة التي تروّج وتدعّي نجاحها في إطاحة حكومة إلياس الفخفاخ؛ بسبب ملفات الفساد، «تعيش بأموال كلّها غير قانونية وغير شرعية»، مشيراً إلى أنه تم تقديم شكاية ضدها في هذا الغرض.

وتابع : إن الملف الذي تمت إحالته إلى النيابة موضوعه امتلاك «النهضة» ل4 قنوات تلفزيونية، تضمّن شهادات وأدلة قطعية وقرائن قويّة بوجود شبهة تبييض الأموال.

وأضاف: إن الملف تضمن كذلك طلباً للتحقيق في ممتلكات «النهضة» وسياراتها وأجور موظفيها، وتمّ الاستناد في ذلك إلى ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات سنة 2019، الذي أكدّ أن «النهضة» تلّقت على مدى السنوات الماضية تبرّعات من أشخاص تبيّن أنهم موتى. وشدّد عبّو على أنّه «من غير المعقول أن تدمر «النهضة» الحياة السياسية في البلاد، وتعبث بالدولة؛ من أجل مصالحها الخاصّة».(وكالات