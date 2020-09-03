أنطونيا كارفر: التواصل الرقمي مستمر في «فن جميل»

أغلق «مركز جميل للفنون» أبوابه خلال الفترة من 16 مارس/آذار إلى 3 يونيو/حزيران الماضي؛ بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وركز جهوده على تفعيل برامجه الرقمية، لجمهوره في الإمارات، وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، ليخوض تجربة مميزة في العمل عن بُعد، تخبرنا عنها أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة «فن جميل»؛ حيث تتطرق للحديث عن الخطط الحالية والمستقبلية للمركز في السطور القادمة.

ترى كارفر أن تجربة العمل والتواصل مع الجمهور عن بُعد لفتت أنظار المؤسسات الفنية إلى الأساليب الحديثة التي يمكن للفن أن يمارس فيها دوره في إقامة سبل التواصل الفعّالة، وكذلك إلى التأثير الإضافي الذي يمكن أن تحدثه الثقافة خلال الأوقات الاستثنائية والصعبة. وعن إيجاد طريقة للتواصل مع الجمهور في المنازل، تقول: قررنا التركيز بشكل أساسي على توفير الخبرات وفرص التعلم، عوضاً عن المعارض الافتراضية بمعناها المتعارف عليه، وكان من أولى الفعاليات التي نفذناها خلال فترة الإغلاق تقديم نسخة افتراضية من فعالية «يوم الفن البطيء»، والذي يحتفي به العالم كل عام، كما أدى التفكير في الصحة النفسية أثناء الإغلاق إلى إثارة انتباهنا لأهمية ممارسة التأمل، فحاولنا اصطحاب المشاركين في فيلم تأملي ورحلة صوتية عبر الإنترنت؛ من خلال معرض لبنى شودري «متروبوليس» المقام في ردهة «مركز جميل للفنون»، إلى جانب إطلاق سلسلة من ورش العمل ومجموعات التعلم والأنشطة الرقمية عبر الفيديو، وتعاون المركز مع شبكة متاحف أطفال إيطاليا، ومع رابطة «بليادي» لنشر أول دليل مجاني يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، و«كتاب صوتي» حول فيروس«كورونا» بعنوان: «دليل عجيب عن فيروس «كورونا» للأطفال الشجعان»، حتى يتسنى للأطفال التحدث عن الفيروس من دون خوف، وتوخي الإجراءات الصحية السليمة.

تعديل البرامج

تضيف كارفر: طورنا مبادرتنا الرئيسية؛ للاستجابة السريعة من خلال استحداث منصة «فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية»، والتي أطلقها فريقنا في الإمارات، والتي تعد واحدة من أولى المبادرات العالمية ذات التوجه الثقافي التي أطلقت خلال مرحلة تفشي فيروس «كوفيد-19»، وخططنا أن تشمل هذه المبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانضمت لهذه المبادرة «هيئة دبي للثقافة والفنون» بعد فترة وجيزة من إطلاقها، وتعهدت بدعم الفنانين والقيمين الفنيين والكتّاب والمبدعين المقيمين في الإمارات ممن تأثروا بالأزمة، كما وجهنا دعوة مفتوحة للمواهب المبدعة من جميع أنحاء المنطقة؛ للتقدم والاستفادة من المبادرة، وتلقينا ما يقرب من 500 طلب، وبعد ذلك، اختارت لجنة تحكيم مستقلة الطلبات المطابقة للشروط، وقدمنا المساعدة العاجلة لهم، ولمشاريعهم الإبداعية، أما بالنسبة لدولة الإمارات بوجه خاص، عدلنا مواصفات مهرجاننا السنوي ليتحول إلى صيغته الرقمية، وأطلقنا «منصة الجداف الإبداعية» قبيل الإغلاق في الإمارات، وزودنا الجمهور في المنزل بورش عمل ينفذها فنانون، وأفلام أصلية، وعروض موسيقية، وأدلة توجيهية عملية لمحبي الحرف المحليين وللمطاعم كذلك. كانت هذه مساهمتنا في دعم الأعمال التجارية المحلية، وكذلك المواهب الإبداعية الإماراتية، مع منح الجماهير فرصة دعم «جماعات الإبداع المحلية».

و قدم «فن جميل» برنامج «فن جميل للتكليفات الفنية: الرقمية»؛ حيث يتم تكليف الفنانين بإنتاج عمل فني عبر الإنترنت، يتفاعل معه المتلقي في كل مكان، وكان الموضوع الرئيسي هو «الوقت» أو «الزمن»، باعتباره شاغل ذهن العالم أجمع، وبشكل متزايد منذ مارس/آذار 2020، وسوف يتم الإعلان عن الفائز في الأسابيع المقبلة، مع عرض العمل على الإنترنت خلال الشتاء القادم.

اليوم، جميع أدوار المعارض الثلاثة في مركز جميل للفنون مفتوحة أمام الجمهور، هذا إضافة إلى الحدائق، وحديقة جداف و«وترفرونت» للفنون وعروض كبرى، ومنها أول معرض يقام بالمنطقة للفنان العراقي الأمريكي الشهير مايكل راكوفيتز إضافة إلى ثلاث غرف جديدة للفنانين بالدور الأرضي؛ لكن في الوقت الحالي لا يشهد المركز أي فعاليات، لكن من المتوقع تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تتوخى التباعد الاجتماعي، والاستمرار في تقديم فعاليات افتراضية.

استمرار العروض

أما عن المعارض التي سوف ينظمها المركز في الأشهر القادمة، فقالت كارفر: نأمل أن يبادر الجمهور خلال ما تبقى من فترة الصيف وفي الخريف بالحضور ومشاهدة المعارض،

وأشارت إلى أن المركز زاخر بالأعمال الفنية التي يستمر عرضها إلى بدايات السنة القادمة، كما تواصل منصة الجداف الإبداعية التفاعل مع الجمهور في المنازل؛ عبر برنامج ورش العمل الفنية التفاعلية التي تناسب كافة الأعمار، وعروض الموسيقى، مع تقديم دليل الفنانين المحليين، وجولة إرشادية في مطاعم دبي التي تقدم خدمات توصيل الطلبات.

وقالت كارفر: نتعاون مع «صوت»، شركة إنتاج البودكاست العربي، في إنتاج فعاليات تشمل محاضرات ومحادثات على نحو منتظم؛ وتضمنت النسخ الافتراضية التي قدمناها مؤخراً عدداً من المشاركين من الإمارات، المغرب، السعودية، فلسطين، مصر، والأردن.