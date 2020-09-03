كوشنر: قادة الخليج يرون أن الأزمة الخليجية طالت ويريدون حلها

وقال كوشنر في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "أجرينا مناقشات رائعة في قطر، وهي دولة متقدمة جدا، وقد أجرت في الماضي مناقشات مع إسرائيل".
وحول القضية الفلسطينية، قال كوشنر إن هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وإن هناك عرضا على الطاولة للفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به، مضيفا: "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لا بد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".
وناقش أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، مع كوشنر، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بجانب عملية السلام في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر استقبل كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بقصر البحر في الدوحة، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط".
يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعوا في حزيران/يونيو 2017 جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
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