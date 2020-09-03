السودان.. "İHH" التركية توزع مساعدات على متضرري السيول

السودان / الخليج 365



قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، الأربعاء، مساعدات غذائية وناموسيات للأسر المتضررة من السيول في العاصمة السودانية الخرطوم.



وقال مسؤول الهيئة في السودان بلال بهجي، للأناضول، إن المساعدات الغذائية التركية تم توزيعها في حي الكلاكلة القبة، جنوبي الخرطوم، التي تضررت فيها مئات المنازل من السيول الأخيرة.

وأوضح بهجي أن الهيئة وزعت مساعدات غذائية على 580 أسرة متضررة من السيول في المنطقة، كما وزعت ناموسيات (أقمشة رقيقة للوقاية من لسع الحشرات) على الأسر لتفادي انتقال مرض الملاريا.

وأضاف أن 700 منزل تدمر، وأن نهر النيل تقدم مسافة 300 متر داخل الحي، ويواصل ذلك.



وسبق أن قدم الهلال الأحمر التركي، الأحد، مساعدات غذائية لنحو 550 أسرة تضررت من فيضان نهر النيل، بالخرطوم.

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والثلاثاء، أعلن السودان ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 95 وفاة و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.



وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن "20.957 منزلا انهار كليا، و37.516 جزئيا، بجانب تضرر 152 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5.479 من المواشي".



وبلغ حجم الضرر في القطاع الزراعي مساحة 3.266 فدانا، "65" منها في ولاية الخرطوم، و3.201 في ولاية القضارف.



ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

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