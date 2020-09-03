كورونا.. تمديد حظر التجوال في غزة للمرة الخامسة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الأربعاء، تمديد حظر التجوال المفروض داخل القطاع، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال الناطق باسم الداخلية (تديرها حماس) إياد البزم، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إنه "تقرر إبقاء حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة (إلى إشعار آخر)".

وأضاف: "تقرر تمديد حالة حظر التجوال مدة 48 ساعة جديدة، في محافظات الوسطى، وخانيونس، ورفح، ضمن إجراءات مواجهة تفشي الفيروس".

وأعلن البزم، زيادة تشديد الإجراءات في محافظة شمال غزة.

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وأوضح أنه "سيتم إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنين، وإبقاء شارع صلاح الدين (رئيسي يصل بجميع محافظات غزة الخمسة) فقط مفتوحا للحركة الضرورية والطارئة التي تقدرها الأجهزة المختصة ميدانيا".

ولفت إلى "استمرار إجراءات فصل المناطق في محافظة الشمال عن بعضها، في ظل ازدياد أعداد الإصابات فيها".



ويأتي حظر التجوال للمرة الخامسة على التوالي، حيث بدأ مساء 24 أغسطس/ آب، وتم تجديده على مدار الأيام السابقة.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، تسجيل 83 إصابة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 483.

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