شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. الإطاحة بـ «أربعيني» اختطف حقيبة امرأة وفر هاربا بسيارته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الجوف، مساء أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول خطف حقيبة امرأة وفر هاربا من موقع الحادث.
ووثق مقطع فيديو نشرته حساب سناب الداخلية قيام شخص بخطف حقيبة امرأة والفرار من الموقع، وكاد أن يتسبب في دهسها.
وأوضح المقطع أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو في العقد الرابع من العمر وتم القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، بعدما أبلغت المرأة عن سرقة حقيبتها من أمام أحد المطاعم في منطقة الجوف، وتم إشعار النيابة لاتخاذ ما يلزم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. الإطاحة بـ «أربعيني» اختطف حقيبة امرأة وفر هاربا بسيارته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.