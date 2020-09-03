شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. الإطاحة بـ «أربعيني» اختطف حقيبة امرأة وفر هاربا بسيارته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الجوف، مساء أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول خطف حقيبة امرأة وفر هاربا من موقع الحادث.

ووثق مقطع فيديو نشرته حساب سناب الداخلية قيام شخص بخطف حقيبة امرأة والفرار من الموقع، وكاد أن يتسبب في دهسها.

وأوضح المقطع أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو في العقد الرابع من العمر وتم القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، بعدما أبلغت المرأة عن سرقة حقيبتها من أمام أحد المطاعم في منطقة الجوف، وتم إشعار النيابة لاتخاذ ما يلزم.