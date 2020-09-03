شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مداهمة مستودعَّين وضبط 50 ألف قطعة رياضية وعلامات تجارية مقلدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت وزارة التجارة مستودعين في جدة تستغلها عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.

وقالت التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم تضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية.

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وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم إغلاق الموقعين وتسليم العمالة لشرطة جدة واستدعاء مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.