جدة.. مداهمة مستودعَّين وضبط 50 ألف قطعة رياضية وعلامات تجارية مقلدة (صور)

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مداهمة مستودعَّين وضبط 50 ألف قطعة رياضية وعلامات تجارية مقلدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
داهمت وزارة التجارة مستودعين في جدة تستغلها عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.
وقالت التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم تضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية.
وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم إغلاق الموقعين وتسليم العمالة لشرطة جدة واستدعاء مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة.. مداهمة مستودعَّين وضبط 50 ألف قطعة رياضية وعلامات تجارية مقلدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.