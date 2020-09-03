الوكالة السورية: خسائر مادية إثر عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور.. بالصور

وأفادت وكالة "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية نجحت في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري، أنه "في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء اليوم، أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وذكرت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت، أول من أمس الاثنين، لعدوان إسرائيلي آخر بالصواريخ، استهدف بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

سبق أن صرح مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق إحدى القواعد العسكرية شرقي حمص.