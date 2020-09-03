شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تدشن برنامجا للمتقاعدين حول العالم.. الأول من نوعه فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" برنامجا جديدا بعنوان "التقاعد في دبي"، يستهدف جميع المتقاعدين، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة للزيارة مفضلة من قبل الجميع، حيث يهدف إلى توفير فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي، للمقيمين في الإمارات ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن البرنامج الجديد يأتي ضمن تعاون مشترك بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما.

وأوضحت صحيفة البيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج سيحصلون على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل 5 سنوات، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم، أي حوالي 5500 دولار أمريكي، يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم، أي نحو 275000 دولار أمريكي، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم، أي نحو 550000 دولار أمريكي.

وأشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى المقيمين في الدولة ممن عملوا في دبي، وأصبحوا على دراية كافية بطبيعة الحياة في دبي وتوجهها العالمي كمركز للابتكار ومدينة حاضنة للإبداع ووجهة متعددة الثقافات تتميز بالأمن والأمان، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى توفر لهم خيارا سهلاً للتقاعد، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لدبي إذ تقع على مقربة من معظم بلدان المقيمين، مما يجعل تنقلهم وسفرهم ميسراً.