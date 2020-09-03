شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يدعو الاتحاد الأوروبى لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الاتحاد الأوروبي إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وكذلك ضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق عقب لقاء المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل، لبحث تثبيت ودعم وقف إطلاق النار.

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وأضاف بليحق بأن صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي بأنه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب.

من جانبه، تعهد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بأنه سوف يقدم شرحا وافيا لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها، بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك تواصل للاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي.

كما أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على تضامن الاتحاد كاملا مع رئيس مجلس النواب الليبي في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.