شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعلن عن برنامج اقتصادى لمواجهة آثار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، عن برنامج اقتصادى يزيد تمويله على 240 مليار أوقية موريتانية لمعالجة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الموريتاني، فى خطاب بثه التلفزيون الموريتانى مساء اليوم الأربعاء من القصر الرئاسى فى نواكشوط، إن جائحة "كورونا" ألقت بظلالها على الاقتصاد، وسعيا إلى معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الوباء فقد تقرر إطلاق برنامج اقتصادى متكامل بتمويل ذاتى يزيد على 240 مليار أوقية قديمة.

وطالب الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن تلعب دورًا كاملاً فى الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهامًا منها فى إرساء القواعد المؤسسية لحكومة قوية وفعالة.

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وأضاف الغزوانى أن الوباء كشف عن ضعف هيكلى حاد فى منظومتنا الاقتصادية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، فى تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الغذائى الذاتي.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيمنح فرصة لتحقيق تحول هيكلى عميق فى المنظومة الاقتصادية لبلاده بشكل تدريجى من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، خاصة فى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعبر إنشاء صندوق استراتيجى للاستثمار والعمل على دمج جل الأنشطة الاقتصادية فى دائرة التصنيف وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.