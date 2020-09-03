شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 225 حالة محلية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 4196 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 81 شخصاً إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

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وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3804 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 77 شخصًا.