شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 225 حالة محلية.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 4196 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 81 شخصاً إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3804 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 77 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.