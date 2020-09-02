«تكافل» تودع 79 ألف ريال في حسابات الطلاب المستحقين لجائزة التفوق بالجوف

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين اليوم 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق. وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” عبدالله بن صالح الملحق، أن عدد الطلاب والطالبات المشمولين 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة، وهم الفائزين بالجائزة في العام الدراسي الماضي.

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