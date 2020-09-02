ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا قضايا المنطقة

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وبالأمس، بحث الأمير محمد بن سلمان، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وتناول الجانبان آفاق عملية السلام في الشرق الاوسط، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.
وجاءت هذه المحادثات في إطار جولة لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في منطقة الشرق الأوسط، بدأت بزيارة دولة الإمارات بصحبة وفد إسرائيلي رفيع لتطبيع العلاقات بين البلدين.
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