وزارة النفط: التزام العراق بتخفيضات الإنتاج تجاوز 100% في أغسطس

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله، اليوم، في وسائل الإعلام، من تصريحٍ منسوبٍ إلى معالي وزير النفط، يزعم بأن جمهورية العراق ستسعى للحصول على استثناءٍ من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها بموجب إعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق (أوبك +)، فإن وزارة النفط تنفي، بشكل قاطع، هذه الأخبار التي لا أساس لها".

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وأضاف أن "العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزماً تماماً بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق (أوبك +)، الذي أُبرم في شهر نيسان/أبريل، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر حزيران/يونيو، وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية."

وأشار إلى أنه "قد تجاوز معدل التزام العراق بالاتفاق 100% في شهر أعسطس/آب الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض، في شهري أغسطس وسبتمبر، عن فائض الإنتاج السابق، الذي بلغ 850 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لاتفاقية أوبك بلس".

وختمت بأنه "في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج، بشكلٍ كاملٍ، بحلول نهاية شهر أيلول مُمكناً، فسوف يطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +)، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر تشرين الثاني، وذلك مباشرةً بعد اجتماع اللجنة يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري".

وأفاد البيان الختامي لدول (أوبك +) حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وبحسب البيان، فإن دول (أوبك +) وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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هذا يعني أن المستوى الذي يُنطلق منه خفض إنتاج النفط لجميع الدول هو مستوى إنتاج كل دولة في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أما المستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة وهو 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه حتى 8.5 مليون برميل في أول شهرين للصفقة.