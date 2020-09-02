شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يعود إلى الرياض بعد فحوص طبية فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن أُجريت له فحوص طبية روتينية فى الولايات المتحدة.

وجاء فى حساب الرئيس اليمنى على تويتر أنه "وصل .. قادما من مدينة كليفلاند الأمريكية، بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

وكانت رويترز قد ذكرت فى 11 أغسطس، نقلا عن مصدرين مطلعين أنه توجه إلى الولايات المتحدة الشهر الماضى لتلقى العلاج.

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ويعالج هادي، رئيس الحكومة المعترف بها دوليا فى اليمن، من مرض فى القلب منذ عام 2011، ويعيش فى الرياض منذ سيطرة جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2015.

وأودى الصراع فى اليمن بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ تدخل تحالف تقوده السعودية فى اليمن فى مارس 2015 لمحاولة إعادة حكومة هادي، حليف الرياض، ويُنظر إلى الحرب إلى حد بعيد على الصعيد الإقليمى على أنها صراع بالوكالة بين الرياض وطهران.