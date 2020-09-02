شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على مطار التيفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي، مضيفة:" الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على مطار التيفور والخسائر تقتصر على الماديات". وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي، ووصفت تلك المعلومات بأنها "أولية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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