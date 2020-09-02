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وفاة فلسطينى فى سجون الاحتلال قبل أشهر من انقضاء حكم مدته 18 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير الفلسطينى ومصلحة السجون الإسرائيلية إن معتقلا فلسطينيا محكوما عليه بالسجن 18 عاما توفى اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بنوبة قلبية، وذلك قبل أشهر فقط من انقضاء مدته.

 

وأضاف نادى الأسير فى بيان "استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب (45 عاما) من بيت لحم فى سجن عوفر، ووفقا للرواية المتوفرة حتى الساعة أنه تعرض لجلطة قلبية"، وحمّل النادى فى بيانه "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده".

 

وأوضح النادى أن "الأسير الخطيب تبقى من محكوميته عدة شهور... (وإنه) على مدار سنوات اعتقاله واجه ظروفا صحية صعبة، بعد أن تعرض قبل عدة سنوات لجلطة، وخضع لعملية قلب مفتوح، وفاقم استمرار اعتقاله من وضعه الصحى الصعب إلى أن استشهد اليوم، علما أنه فقد والديه وهو فى الأسر".

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وقال المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن الخطيب "سجين أمنى كان يعانى من أمراض مزمنة.. (وأنه) انهار هذا المساء.. فى حجرته فى معتقل عوفر"، وتتهم إسرائيل الخطيب "بالمس بأمن الدولة وزرع عبوة ناسفة".

 

ويقول نادى الأسير الفلسطينى إن هناك "حوالى 4500 معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية بينهم 160 طفلا وقاصرا و41 أسيرة".

 

 

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