شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى اللبنانى يتهم ناشطة مناهضة لـ"حزب الله" بالتواصل مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، ناشطة بارزة مناهضة لـ"حزب الله" بالتواصل مع إسرائيل، على نحو يخألف القانون الذى يُجرم هذا الأمر.
وأصدرت قاضية التحقيق العسكرية، نجاة أبو شقرا، قرار الاتهام بحق الناشطة كيندا الخطيب، المحبوسة احتياطيا على ذمة التحقيقات منذ شهر يونيو الماضى، والذى جاء به أنها قامت بارتكاب جريمة التواصل مع عملاء إسرائيليين فضلا عن مخألفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.
وكانت كيندا الخطيب قد ألقى القبض عليها وشقيقها فى شهر يونيو الماضى من منزلهما فى محافظة عكار (شمإلى لبنان) قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقا، وأسندت إليها الأجهزة الأمنية أنها قامت بالتعامل مع أشخاص من إسرائيل وزارتها خلسة عام 2019 .
وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب والتى تعمل فى مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعى لـ "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، ودائما ما تحمل الحزب وإيران مسئولة الاضطرابات السياسية والتدهور المإلى والاقتصادى الحاد الذى يشهده لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العسكرى اللبنانى يتهم ناشطة مناهضة لـ"حزب الله" بالتواصل مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.