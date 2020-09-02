شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى اللبنانى يتهم ناشطة مناهضة لـ"حزب الله" بالتواصل مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، ناشطة بارزة مناهضة لـ"حزب الله" بالتواصل مع إسرائيل، على نحو يخألف القانون الذى يُجرم هذا الأمر.

وأصدرت قاضية التحقيق العسكرية، نجاة أبو شقرا، قرار الاتهام بحق الناشطة كيندا الخطيب، المحبوسة احتياطيا على ذمة التحقيقات منذ شهر يونيو الماضى، والذى جاء به أنها قامت بارتكاب جريمة التواصل مع عملاء إسرائيليين فضلا عن مخألفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.

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وكانت كيندا الخطيب قد ألقى القبض عليها وشقيقها فى شهر يونيو الماضى من منزلهما فى محافظة عكار (شمإلى لبنان) قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقا، وأسندت إليها الأجهزة الأمنية أنها قامت بالتعامل مع أشخاص من إسرائيل وزارتها خلسة عام 2019 .

وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب والتى تعمل فى مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعى لـ "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، ودائما ما تحمل الحزب وإيران مسئولة الاضطرابات السياسية والتدهور المإلى والاقتصادى الحاد الذى يشهده لبنان.