شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد أنه احترم الدستور خلال مسار تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيِّد، أنه احترم الدستور خلال مسار تشكيل الحكومة التونسية الذي شبّهه بمشاورات الوضع النهائي في فلسطين، وأقسم على احترام مضامين النص الدستوري، وفاء بالعهد الذي قطعه للشعب التونسي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في كلمة خلال موكب أداء أعضاء الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية اليوم، أمامه:"احترمت النظام والمؤسسات والمقامات، رغم أنّ البعض لا يستحق مثل هذا الاحترام، معرباً عن يقينه بأنه سيحين الوقت الذي يكون فيه القانون مطابقا لإرادة الأغلبية التى جرى سحقها أو حاول الكثيرون تزوير إرادتها.
وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء الحكومة الجديدة، داعيًا إياهم إلى الوقوف جبهة واحدة في مواجهة الكثيرين من الخونة ومن أذيال الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم وباعوا وطنهم.
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