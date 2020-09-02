وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بجلطة قلبية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

توفي معتقل فلسطيني، مساء الأربعاء، في سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله، نتيجة إصابته بجلطة قلبية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مقتضب وصل الخليج 365، إن الأسير داود طلعت الخطيب (41 عاما)، توفي بجلطة قلبية، بحسب المعلومات المتوفرة حتى لحظة إرساله البيان.

وذكر النادي أن الخطيب من مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، ومحكوم بالسجن مدة 18 عاما، وتبقى من محكوميته عدة شهور فقط.

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بدورها، أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، أن الأسير الخطيب كان أصيب بجلطة قلبية عام 2017، أثناء تواجده في سجن "ريمون"، وتم نقله حينها إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة في بيان وصل الخليج 365، أن "الأسير الخطيب، كان سيفرج عنه بعد أربعة أشهر، بعد انتهاء مدة حكمه التي قضاها في عذابات وغياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وبوفاة الخطيب، "يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى 225 شهيدا"، بحسب بيان الهيئة.

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