لبنان.. محكمة عسكرية تتهم ناشطة بالتواصل مع عملاء إسرائيليين

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

اتهمت المحكمة العسكرية، الأربعاء، ناشطة لبنانية بـ"جرائم التواصل مع عملاء"، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

جاء ذلك في قرار اتهامي أصدرته المحكمة، بحق الناشطة كندا الخطيب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، أصدرت القرار الاتهامي بحق الخطيب".

ووجه القرار "اتهاما للخطيب بجرائم التواصل مع عملاء العدو، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل"، بحسب المصدر نفسه.

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والخطيب، ناشطة لبنانية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعارضتها الدائمة لمواقف "حزب الله".

وفي يوينو/ حزيران الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية، الخطيب بـ"تهمة زيارة الأراضي (الفلسطينية) المحتلة خلسة عبر الأردن في 2019، وإعطاء معلومات أمنية للعدو الإسرائيلي"، وفق الوكالة الرسمية.

وفي الشهر ذاته، اعتقل الأمن العام الخطيب من منزلها في عكار، شمالي لبنان، كما اعتقل شقيقها بندر، قبل أن يفرج عنه لعدم العثور على ما يبقيه محتجزا، وفق إعلام محلي.

ولا يسمح لبنان بدخول إسرائيليين إلى أراضيه أو التعامل معهم، إلا أنه توجد ثغرة يستطيع الإسرائيلي النفاذ منها، وهي إذا كان يحمل جواز سفر آخر.

ويجرم القانون اللبناني التعامل مع إسرائيل، وقد تصل العقوبة حد السجن المؤبد.

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