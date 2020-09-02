وزارة الداخلية في غزة تسمح للصيادين باستئناف عملهم

غزة / محمد ماجد/ الخليج 365

قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السماح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل في بحر القطاع، بدءا من الأربعاء، بالتزامن مع حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل الإثنين، إعادة السماح بالصيد بعد أن أغلقته في 16 أغسطس/ آب الماضي بسبب التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في غزة.



وقالت الوزارة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "قُرر السماح للصيادين بمزاولة عملهم في البحر اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء، وفق ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية في مواجهة فيروس كورونا".

وأضافت: "ستتابع الشرطة البحرية التزام الصيادين بالتعليمات والضوابط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع (من غير العائدين من الخارج).



والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، تسجيل 83 إصابة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في القطاع إلى 483.

وأعلنت إسرائيل، الإثنين، إعادة مسافة الصيد في بحر القطاع لـ 15 ميلا بحريا، اعتبارا من الثلاثاء، بعد أن أغلقته بدعوى إطلاق بالونات حارقة من داخل غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أعلنت قطر الاثنين، نجاح جهودها في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، وسط تأكيد إعلام إسرائيلي بينه قناة 13 الخاصة بالوصول إلى تفاهمات تضمن أمور عدة بينها وقف إطلاق البالونات وفتح المعابر.

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