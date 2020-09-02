اليمن.. مسلحون حوثيون يفجرون منازل قبليين في مأرب

اليمن / الخليج 365

فجر مسلحون حوثيون، الأربعاء، عددا من منازل قبليين في محافظة مأرب شرقي اليمن، بحسب مصادر إعلامية.

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر محلية (لم يسمها)، قولها إن "مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير عدد (لم تحدده) من منازل المواطنين".

وأوضحت المصادر أن المواطنين "ينتمون لقبيلة آل فراس بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب".

وأكدت أن "بين المنازل التي تم تفجيرها، منزل الشيخ القبلي صالح بن فراس الجهمي (معارض للحوثي)".

وأضافت أن "ذلك يأتي في إطار عمليات التفجير الإرهابية التي دأبت عليها المليشيا الحوثية بمنازل المناوئين لها".

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ولم تذكر المصادر حجم الضرر الذي لحق بالمنازل التي تم تفجيرها، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين إزاء ذلك.

ووفق إحصاء لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، فجرت جماعة الحوثي 900 منزل منذ بدء الحرب حتى مطلع عام 2019.

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة والحوثيين في عدة جبهات، بينها محافظة مأرب.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.