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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة.
وتشمل الحالة مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة تبوك.
كما توقعت الأرصاد أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
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