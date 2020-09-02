اخبار الخليج

رئيس الوزراء الفلسطينى يلتقى بالمبعوث النرويجى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يلتقى بالمبعوث النرويجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله اليوم، بالمبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ اشتية بحث مع فنيسلاند التطورات السياسية وأجندة اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة AHLC المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري في أوسلو.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، قال اشتية: إنّ اجتماع المانحين المقبل يجب أن يحمل رسالة بأن حلّ الدولتين ما زال يلقى دعماً دولياً وممكن التطبيق، وأن المجتمع الدولي لن يكتفي بإصدار البيانات، بل سيكون هناك جهد دولي لخلق مسار سياسي على أسس واضحة وأرضية الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، فنيسلاند لحثّ الدول المانحة على تقديم مساعدات جدية للسلطة الوطنية لتمكينها من الخروج من الأزمة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطينى يلتقى بالمبعوث النرويجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا