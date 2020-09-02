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ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 45 ألفا و158 مصابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس بالجزائر جمال فورار، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 45 ألفا و158 مصابا، و1523 حالة وفاة.

 

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إنه تم تسجيل 325 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 31 ألفا و746 حالة.
 

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وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 35 مريضا بالعناية المركزة.
 

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
 

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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