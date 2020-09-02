شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء فى 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يوم الأربعاء، عن إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من 8 سبتمبر.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الإعلام الأردني أن العودة ستتم وفق ضوابط وشروط تضمن السلامة العامّة والوقاية والاحتراز، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفى وقت سابق هبط الدخل السياحي في الأردن 57.7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 784 مليون دينار (1.1 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.

ورغم قرار الأردن تخفيف قيود العزل العام الصارمة فقد سُمح فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين في الخارج مع إلزامهم بدخول الحجر الصحي عند عودتهم، ولكن لا يزال حظر دخول الأجانب ساريا.