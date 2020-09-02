شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعلن 7 شروط لنقل المسافرين العائدين للمملكة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط السعودية 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة، داعية ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية فى السعودية.

ويرصد الخليج 365 الشروط السبع ومنها بحسب عكاظ:

- إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول

- جميع الضيوف سيخضعون للحجر الصحى الذاتى بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية فى نهاية فترة الحجر)، وتثبيت تطبيقى تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما

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- تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فايروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 فى حال ظهور أى من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحى أو الطوارئ عند الضرورة

- الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحى اليومى، مطالبة الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحى الذاتى بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية

- الدخول على الرابط https://bit.ly/34Vzdhi، لمعرفة متطلبات السفر إلى الـ25 دولة وهى : الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الصين، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تركيا، اليونان، بنجلاديش، الفلبين، ماليزيا، جنوب أفريقيا، السودان، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، إندونيسيا.