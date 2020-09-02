شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 598 إصابة جديدة بكورون و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. حسبما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، تم تسجيل ست حالات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 177 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 18 ألفًا و375 حالة.

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