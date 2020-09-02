شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 6 وفيات و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لبنان عن تسجيل 6 وفيات و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى 17777 وفقًا للفحوصات المخبرية بالمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وذكرت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 171 حالة، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10713 فحصًا شمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.