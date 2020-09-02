شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 212 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قطر تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% خاسراً 39.11 نقطة ليغلق عند مستوى 9811.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 377.8 مليون سهم بقيمة 596.2 مليون ريال عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقر سهمان.
وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.51%.
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