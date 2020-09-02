شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يستقبل سفير دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية في سلطنة عمان، اليوم، محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى السلطنة .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مؤكدًا حرص السلطنة على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات والمضي به قدما إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة.

من جانبه أكد سفير الدولة على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من تطور مستمر على المستويات كافة، متمنيًا لسلطنة عمان دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.