- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يوجه رسالة للشيخ حمدان بن راشد فى مرضه: سلامتك من كل مكروه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ حمدان بن محمد، بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي، رسالة للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، يتمني فيها الشفاء له بأبيات من الشعر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.
وكتب ولي عهد دبي على الصورة التي نشرها للشيخ حمدان بن راشد:
سلامتك من كل بأسٍ ومكروه، يا شيخنا رمز الفخر والشهامة، يا مفخرة داره ويا عزوة أخوه، ياللي على نجم الثريّا مقامه، نطلب من الله جل شانه ونرجوه، إنّك بخير ودايمٍ في سلامه".
كانت هذه تفاصيل خبر ولى عهد دبى يوجه رسالة للشيخ حمدان بن راشد فى مرضه: سلامتك من كل مكروه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.