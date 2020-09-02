شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يوجه رسالة للشيخ حمدان بن راشد فى مرضه: سلامتك من كل مكروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ حمدان بن محمد، بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي، رسالة للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، يتمني فيها الشفاء له بأبيات من الشعر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكتب ولي عهد دبي على الصورة التي نشرها للشيخ حمدان بن راشد:

سلامتك من كل بأسٍ ومكروه، يا شيخنا رمز الفخر والشهامة، يا مفخرة داره ويا عزوة أخوه، ياللي على نجم الثريّا مقامه، نطلب من الله جل شانه ونرجوه، إنّك بخير ودايمٍ في سلامه".