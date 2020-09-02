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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعافي من «كورونا» كيف يتم التعامل مع أدوات فترة العزل؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، عن أفضل طرق التعامل مع الأدوات التي كان يتم استخدامها أثناء فترة العزل، بعد التعافي من فيروس كورونا.
ونصحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها.
كما شددت وزارة الصحة، على أهمية تهوية المكان بشكل جيد بالإضافة لغسل الملابس جيدا الماء والصابون والعودة للحية الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات.
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