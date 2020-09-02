شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ المصلح» يوضح كيفية الوصول للخشوع في الصلاة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة.
وقال “المصلح” إن الخشوع في الصلاة له أسباب عديدة، منها “تذكر عظمة من يقف بين يديه، وتذكر أن الأجر الذي يدركه بقدر ما معه من لخشوع”.
وأضاف الشيخ خالد المصلح أن من أسباب الخشوع أيضا “تذكر أن المقصود من هذه الصلاة إقامة وذكر الله، ولا يكون ذكر الله باللسان فقط، بل يكون أولا بالقلب ويتبعه اللسان تعظيما لله سبحانه وتعالى”.
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