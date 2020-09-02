رسالة خطية من الملك سلمان إلى ولي عهد الكويت... صور

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، سلم الرسالة للشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال استقباله اليوم في قصر السيف.

وفي بداية الاستقبال نقل ابن فرحان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبحث الجانبان بعد الاستقبال، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أنه حضر الاستقبال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير السعودية لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.