افتتاح أول مطعم إسرائيلي في الإمارات... صور

ووصف، الحساب الرسمي لإسرائيل على تويتر، تلك الخطوة بالـ"صغيرة لكن لها مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي بين الامارات وإسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الأعمال من إسرائيل" مؤكدة أن "تبادل الزيارات أصبح قاب قوسين أو أدنى".

وأرفق الحساب تعليقه بصورة لشهادة ترخيص المطعم.

من جانبها نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" لقطات من افتتاح المطعم، مرفقة بتعليق قالت فيه "ترخيص وافتتاح أول مطعم إسرائيلي في أبوظبي الإمارات بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية اليهودية".

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في سياق متصل، بارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع أول بروتوكول تفاهم مالي وبنكي بين بلده والإمارات.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مرفقة بصور لزيارة الوفد الإسرائيلي لأبو ظبي وتوقيعه البروتوكول الأول مع الإمارات.

ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية رونين بيرتس ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.