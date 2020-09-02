دولة خليجية توجه تحذيرا إلى مواطنيها في كوريا الجنوبية

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ونصحت السفارة الإماراتية مواطني الدولة باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الكورية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية نفسها.
وفي السياق نفسه، قررت السلطات في كوريا الجنوبية وقف الرحلات الجوية، وأصدرت ونظيرتها في كوريا الشمالية تحذيرات من هبوب عواصف، فيما يشق إعصار يتوقع أن يكون الأقوى منذ سنوات طريقه نحو شبه الجزيرة، اليوم الأربعاء.
وألغيت مغادرة أكثر من 300 رحلة جوية محلية فيما يقترب الإعصار ميساك من جزيرة جوجو السياحية في جنوب البلاد، يرافقه رياح تصل سرعتها إلى 162 كلم في الساعة.
وأوضح رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سيه كيون أنّه من المتوقع أن يكون الإعصار بقوة الإعصار مايمي الذي ضرب البلاد في 2003 وأسفر عن مقتل 131 شخصا وتسبب في دمار كلفته أكثر من 4 تريليونات وون (3 مليارات دولار)، وصرّح: "نحن قلقون للغاية".
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