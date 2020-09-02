"الخطوط السعودية" تعلن سبعة شروط للسفر من وإلى 25 دولة

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



أعلنت شركة الخطوط السعودية، الأربعاء، سبعة اشتراطات للسماح بحركة المسافرين بين المملكة و25 دولة، بسبب جائحة كورونا.



والدول هي الإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، ومصر، ولبنان، والمغرب، وتونس، والصين، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وتركيا، واليونان، وبنجلاديش، والفلبين، وماليزيا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وإندونيسيا.



وقالت الشركة الناقل الوطني للبلاد، في بيان، إنه يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.



وسيخضع جميع الركاب لحجر صحي ذاتي بالمنزل مدة 7 أيام، (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، كما أن عليهم تثبيت تطبيقي "تطمن" (خاص بأخذ عينة كورونا) و"توكلنا" (خاص بالحصول على تصريح تنقل) والتسجيل فيهما.



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ووفق البيان، يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق "تطمن" خلال 8 ساعات من الوصول، كذلك عليهم مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937، في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.



وضمن الاشتراطات، إلزام الضيوف الدخول على تطبيق "تطمن" والقيام بالتقييم الصحي اليومي، كما أن عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل، بحسب ما ذكر في نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.



كانت السلطات السعودية، علقت الرحلات الجوية الدولية منذ 15 مارس/ آذار، بسبب تفشي كورونا، ولم يتم تحديد موعد محدد لإعادته حتى الآن، إلا أنها أعادت الرحلات الداخلية.



كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قد توقع انخفاض إيرادات شركات الطيران في السوق السعودية بمقدار 7.2 مليارات دولار في 2020 بسبب تعليق الرحلات، أي أقل بنسبة 35 بالمئة عن مستويات 2019.

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