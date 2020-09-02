أمير قطر يؤكد لكوشنر أهمية إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

الدوحة / الخليج 365

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، لجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، موقف بلاده الداعي إلى إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، "استقبل أمير البلاد في مكتبه بقصر البحر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي".

واستعرض اللقاء "العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وقضايا منها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أمير قطر خلال اللقاء موقف بلاده الداعي إلى "تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين".

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وتضم مبادرة السلام العربية، التي وقعتها جميع الدول العربية، بالعاصمة اللبنانية بيروت في 28 مارس/آذار 2002، بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري كوشنر زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، على هامش التوصل إلى اتفاق تطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، بدأها بالأردن ثم إسرائيل والإمارات والبحرين والسعودية، ثم الدوحة.

وذكرت تقارير أمريكية، أن الزيارة تهدف إلى إقناع دول عربية أخرى بالتطبيع مع تل أبيب، وحشد أكبر عدد من الزعماء العرب لحضور حفل التوقيع الرسمي على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، المزمع عقده بالولايات المتحدة في وقت لاحق.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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