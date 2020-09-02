شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة وصحن المطاف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، عمليات التعقيم والعناية الخاصة بسلم الكعبة وصحن المطاف وتعقيم ثوب الكعبة مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات التي تم جلبها بعناية خاصة للمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عمليات التعقيم تتم في المسجد الحرام على مدار الساعة بفرق ميدانية مدربة ومخصصة وجهاز إشرافي متكامل مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات للعناية بالمسجد الحرام.

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وأكد الجابري، أن سلم الكعبة يتم تعقيمه بشكل دوري ومستمر كما يتم تعقيم ثوب الكعبة المشرفة بعناية فائقة وبمواد تعقيم خاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.