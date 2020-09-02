شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قصة «خاطفة الدمام» وصدور حكم القتل تعزيرا بحقها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدر حكم المحكمة الجزائية في الدمام في القضية المعروفة بخاطفة الدمام، وقضت المحكمة في حكم ابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو ثلاثة عقود والتي كُشفت قبل نحو عامين واتخذت مسارها العدلي ابتداء بأمر التحقيق من إمارة المنقطة الشرقية حتى أحيلت إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أحالت القضية إلى المحكمة في شهر شعبان الماضي بعد القبض على المتهمة ومتهمين آخرين، مدعية في الحق العام بطلب تطبيق حد الحرابة بقتل المتهمة الرئيسة واثنين آخرين بينما صدر الحكم بقتل المتهمة بالاختطاف تعزيرا وبالحكم بالسجن لملتهمين.

وقال مراسل الإخبارية محمد الحمادي من أمام المحكمة الجزائية بالدمام: “بدأت القضية قبل ثلاثة عقود حينما قامت امرأة بخطف ثلاثة أطفال من مأمنهم في المستشفى وحينما كبر هؤلاء الثلاثة اثنان منهم ظلوا بدون هويات رسمية وبدون أوراق ثبوتية، الثالث تم استخراج هوية بطريقة غير نظامية”.

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وأضاف الحمادي “هؤلاء الشبان الثلاثة بالتأكيد عاشوا حالة من المرارة الكبيرة جدا، ولكنهم عادوا قبل عدة شهور إلى أهاليهم سالمين”.

وتابع مراسل “الإخبارية”: “في هذه الفترة كانوا في حالة صدمة، وكانوا يدافعون عن هذه الخاطفة، إلى أن امتصوا هذه الصدمة وتغير موقفهم بالكامل”.